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Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu "SİHA ve İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor.

21.10.2019 11:07Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu "SİHA ve İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI, için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor" notu ile paylaştı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu yayınladı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden eğitmen uçuşunu, "S/İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor. Sen de, 7/24 SİHA ve İHA uçuran test eğitmen pilotu olmak istiyorsan baykar_savunma" notu ile paylaştı. - İSTANBUL

Selçuk Bayraktar, Güncel

Kaynak: İHA

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