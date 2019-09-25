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Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaştı

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

25.09.2019 12:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve İHA'ların üreticisi Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaşması dikkat çekti.

"DİNLEDİKLERİMDEN GELSİN"

Selçuk Bayraktar ise paylaşımında, "Uzun gecelerin sabaha eriştiği saatlerinde dinlediklerimden gelsin, şimdi tekrar tekrar çalarken. 'Bir bebek özleminde seni aramak var ya, Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya..." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Bayraktar'ın Ahmet Kaya paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı;

TEKNOFEST'İN MİMARI

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST İstanbul) mimarı olan isim. Bu yıl Atatürk Havalimanı'nda ikincisi düzenlenen festival, katılım oranıyla rekor kırmıştı. TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etmişti.

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaştı

Selçuk Bayraktar, Ahmet Kaya, Güncel

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