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Selçuk Bayraktar'tan "Akıncı" paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaşarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

28.10.2019 22:00Selçuk Bayraktar'tan
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaşarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
(İHA)

İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Güncel

Kaynak: İHA

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