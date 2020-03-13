Selçuk Bayraktar: TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriyede
BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, göçmenlerin geçmek için akın ettiği Yunanistan sınırında İHA'nın göreve başladığını duyurdu.
13.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:01
BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, göçmenlerin geçmek için akın ettiği Yunanistan sınırında İHA'nın göreve başladığını duyurdu.
Türkiye'nin çeşitli illerinden göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Edirne 'ye akınları sürüyor. Yoğunluğu Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde oluşturan göçmenlere Yunan güvenlik güçleri zaman zaman gerçek ve plastik mermiler, gaz bombası ve biber gazı ile sert müdahalede bulunuyor.Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, bugün twitter'dan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında bir İHA'nın devriye görevine başladığını duyurdu. İHA'nın görev yaptığı bölgenin haritasını yayınlayan Bayraktar, "Bayraktar TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye.... Semalarımızda Hür ve Özgür" notunu 'MilliTeknolojiHamlesi' hashtagiyle paylaştı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Selçuk Bayraktar, Yunanistan, Edirne, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor