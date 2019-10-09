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Selçuk Bayraktar: "Teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize...

Selçuk Bayraktar: "Teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız" Selçuk Bayraktar'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımıİSTANBUL - Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı...

09.10.2019 23:28
Selçuk Bayraktar: "Teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız"
Selçuk Bayraktar'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımı
İSTANBUL - Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Afrin Harekatı'nda olduğu gibi, teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız" dedi.
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Bayraktar TB2 SİHA" ismiyle bir video paylaşan Selçuk Bayraktar, "Afrin Harekatı'nda olduğu gibi, teknik ekibimizle birlikte AKINCI'nın uçuşu sonrasında arazideki ekiplerimize katılacağız. Rabbim Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Barış Pınarı Harekatı'nda tüm Milletimizin gazası mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar:

Barış Pınarı Harekatı, Selçuk Bayraktar, Genel

Kaynak: İHA

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