Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) duygu dolu anlar yaşandı. Haberler.com mikrofonlarına özel açıklamalar yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la yanına gelen bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog geçti. Diyalog sonrası Bayraktar,yardımcılarına verdiği talimatla gönülleri fethetti.

UÇAKLARA BİNMEK İSTEDİ

Röportaj esnasında Bayraktar'ın yanına gelen vatandaş, "Hava Harp Okulu'na gitmek istedim. Ancak çeşitli imkansızlıklardan dolayı gidemedim. En büyük hayalim, buradaki uçaklardan birine binmek" dedi.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Vatandaşın bu sözleri sonrası Bayraktar, yardımcılarına dönerek "Bizim Mehmet Beylere söyleyelim de amcamızı uçursunlar" şeklinde talimat vererek yaşlı adamın hayalini gerçekleştirdi.