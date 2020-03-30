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Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "Yerli solunum cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi" ifadelerini kullandı.

30.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:07

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 168 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında gerekli önlemleri alan Türkiye, salgınla mücadelede büyük öneme sahip olan yerli solunum cihazlarının üretimi için harekete geçti.

İLK PROTOTİPİ PAYLAŞILDI

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı.

Bayraktar, "Birlikte Başaracağız" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketleriyle yaptığı paylaşımında, "Yerli solunum cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi... @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

"YERLİ MEDİKAL SOLUNUM CİHAZINI DESTEKLİYORUZ"

Öte yandan Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelede hastaların tedavisinde kullanılacak doğru ve teknolojik cihazların önemine vurgu yaparak, yerli medikal solunum cihazını desteklediklerini belirtmişti.

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Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Selçuk Bayraktar, Ekonomi, Güncel

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
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Haberler ›› Ekonomi ››Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı - Ekonomi

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