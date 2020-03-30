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Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

30.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:11
Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuk Bayraktar, Güncel
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