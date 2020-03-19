Selçuk: "Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde...
Selçuk: "Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz denetlemek değil, bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi eğitim gibi yapmak.
19.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:50
Selçuk : "Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz denetlemek değil, bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi eğitim gibi yapmak."
Kaynak: AA