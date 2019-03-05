Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda Bu İhtiyaç Nasıl Giderilir ile İlgili Bir Çalışmamız Var, Bu...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk
: "(Dershaneler) Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık."
Selçuk: "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz."
Selçuk: "(Video kütüphanesi) Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz."
Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel
Kaynak: AA