Haberler » Spor » Selçuk İnan'a önce tepki sonra destek - Spor

Selçuk İnan'a önce tepki sonra destek

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Ankaragücü maçında Lemina'nın yerine oyuna girerken, sarı-kırmızılı taraftarlar İnan'a önce tepki gösterdi, daha sonra destek verdi.

14.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:33Selçuk İnan'a önce tepki sonra destek
'ın kaptanı Selçuk İnan, maçında Lemina'nın yerine oyuna girerken, sarı-kırmızılı taraftarlar İnan'a önce tepki gösterdi, daha sonra destek verdi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile MKE Ankragücü karşılaşmasında Selçuk İnan'ın oyuna girmesi sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süreli tepki gösterdi. Yedek kulübesinde teknik ekibin araya girmesinin ardından taraftarlara tezahüratlarla alkış tutarak destek verdi.

Selçuk İnan 66. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Galatasaray, Selçuk İnan, Ankaragücü, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:47 Fatih Mert: 10 kişi ile buradan puan alabilmek büyük mutluluk - Spor
22:46 ING Basketbol Süper Ligi - Spor
22:45 Fatih Mert: "Yüzde 10 yükseltilmesi haksız rekabete yol açar" - Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Spor
22:38 Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! - Spor
22:36 Mustafa Kaplan: "Futbolcularımı kutluyorum" - Spor
22:06 Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu - Spor
22:02 Ankaragücü 6 hafta sonra puanla tanıştı - Spor
20:12 Galatasaraylı taraftarlar iki takımı da tribüne çağırdı - Spor
19:50 Galatasaray'dan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket - Spor
14.12.2019 22:56:47