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Selçuk İnan: Bilin ki hep sizinleyiz, dualarımız sizinle

Galatasaray'ın takım kaptanı Selçuk İnan, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

24.03.2020 21:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:17
Selçuk İnan: Bilin ki hep sizinleyiz, dualarımız sizinle

Galatasaray 'ın takım kaptanı Selçuk İnan, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selçuk İnan'ın açıklamaları şu şekilde: "Öncelikle dünyayı etkisi altına alan ve yeryüzündeki tüm insanların endişe dolu günler yaşamasına neden olan salgın hastalığın en kısa zamanda etkisini yitirmesini, bu hastalıkla mücadele eden herkesin olabildiğince hızlı bir şekilde eski sağlığına kavuşmasını diliyorum.

Liglerin ertelenme kararının verildiği perşembe gününden bu yana takım halinde evlerimizde kalarak sağlık ekibimiz tarafından bizlere aktarılan tavsiyeleri harfiyen yerine getiriyoruz.

Maalesef bu süreçte ilk olarak ikinci başkanımız Abdurrahim Albayrak ve sevgili eşi Şükran Albayrak'ın kendilerine uygulanan test sonuçlarının pozitif çıktığını öğrendik. Yıllardır bizimle birlikte kader birliği yapan, her daim her ihtiyacımızı fedakarca karşılamaya çalışan Abdurrahim ağabeyimizin ve eşinin yeniden, güzel günlerde bizimle birlikte olacağına inancım sonsuz.

Kendisiyle, ailesiyle her gün iletişim halindeyim. Umuyorum, en kısa zamanda eskisinden de güçlü bir şekilde sağlığına kavuşacak.

Ayrıca biliyorum ki; bir ülkeye asla vazgeçmemeyi, her şartta mücadele etmeyi ve güçlü kalmayı öğreten Fatih hocamız da şu an yüzleştiği zorluğun üstesinden gelecek.

Hocam, biz bu yolda birlikte yürüdük; hep beraberdik. Bunu da geride bırakacağız, biliyorum. Şimdi, sizin güçlü olmanızın ve bize verdiğiniz öğütleri gerçeğe dönüştürmenizin zamanı.

Bizler, sevdikleriniz ve tüm sevenleriniz sizi bekliyoruz. Bilin ki biz hep sizinleyiz, dualarımız sizinle."


Kaynak: DHA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Selçuk İnan, Spor

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