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Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e şok tepki: Neden beni getirdiniz?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldığı maç öncesi ilginç bir olay yaşandı. Maç kadrosundan olmadığını öğrenen Selçuk İnan, "Eşimin doğum yapacağını biliyorsunuz. Madem kadroya almayacaktınız neden beni buraya getirdiniz?" diyerek Terim'e sitem etti.

19.09.2019 10:02

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile oynadığı ve 0-0 beraber kaldığı maç için Belçika'ya götürülen Selçuk İnan, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince Teknik Direktör Fatih Terim'e sitem etti.

Club Brugge maçının sabahında kaptan Selçuk İnan ile teknik kadro arasında hesapta olmayan bir gerginlik yaşandı.

"KADRODA OLACAĞINI DÜŞÜNÜP İZİN ALMADI"

Sabah'ın haberine göre; Eşi sorunlu bir hamilelik geçiren ve Avusturya kampında bu nedenle 1 hafta izin almak zorunda kalan Selçuk, bugün gerçekleşecek doğum için kadroda yer alacağını düşünerek hocasından izin almadı. Takımla Belçika'ya giden oyuncu, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince yıkıldı.

"İSTANBUL'DA EŞİMİN YANINDA OLMALIYDIM"

Soluğu hocasının yanında alan Selçuk,"Eşimin doğum yapacağını biliyorsunuz. Madem kadroya almayacaktınız neden beni buraya getirdiniz? İstanbul'da eşimin yanında olmalıydım"dedi.

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Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e şok tepki: Neden beni getirdiniz?

Galatasaray, Fatih Terim, Selçuk İnan, Selçuk, Spor

YORUMLAR(31)
IBO:Selcuk hakli, Fatih Terim ne yaptigini bilmiyor artik
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DELİ KADİR:selçuk un böyle bir tepki verdiğini düşünmüyorum özellikle zaten fatih hoca ya tepki vermaz bence basının abartmasıdır bu olay. . . . . . . !!!!!!!
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DURAN TEKERLEK:bence de eşinin yanında olsun
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AYDIN PAJO:hem para kazanıyorsun hem laf söylüyorsun vicdansızlık yapmamak lazım biz senin kazandığın parayı 10 yılda kazanamıyoruz adam doğum diyor çalışmak bazı şeylerden mahrum kalmak demekdir boş yapmış
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HAKAN:fransızlarla belçikalılar berabere kaldı senin o maçta ne işin var selçuk sen türksün
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PARAGÖZ:anlamazki, diktatör ya, hep onun yaptıkları doğru
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ADINIZI YAZIN:yalan haber terim gibi baba bi adam düşüncesiz bir adam değil selçukta böyle sitem edecek adam değil. . .
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D:Yalan habere traş yorum
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1 0
METİN:zamanında yararın dokundu ama artık bu takımın formasını taşıyamıyorsun başka takıma mesele feneve git rodriges tolga serdar gibi
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CİNCON BÜKÜCÜ:hayırdır gs adınamı yazıyorsun yoksa bjk adınamı ? siz şeneri niye aldınız ? cinconlar
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