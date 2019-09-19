Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e şok tepki: Neden beni getirdiniz?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile oynadığı ve 0-0 beraber kaldığı maç için Belçika'ya götürülen Selçuk İnan, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince Teknik Direktör Fatih Terim'e sitem etti.

Club Brugge maçının sabahında kaptan Selçuk İnan ile teknik kadro arasında hesapta olmayan bir gerginlik yaşandı.

"KADRODA OLACAĞINI DÜŞÜNÜP İZİN ALMADI"

Sabah'ın haberine göre; Eşi sorunlu bir hamilelik geçiren ve Avusturya kampında bu nedenle 1 hafta izin almak zorunda kalan Selçuk, bugün gerçekleşecek doğum için kadroda yer alacağını düşünerek hocasından izin almadı. Takımla Belçika'ya giden oyuncu, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince yıkıldı.

"İSTANBUL'DA EŞİMİN YANINDA OLMALIYDIM"

Soluğu hocasının yanında alan Selçuk,"Eşimin doğum yapacağını biliyorsunuz. Madem kadroya almayacaktınız neden beni buraya getirdiniz? İstanbul'da eşimin yanında olmalıydım"dedi.