18 Aralık 2018, 13:32
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Selçuk İnan, Galatasaray Sözleşme Teklifinde Bulunmazsa Yunanistan'a Gidecek

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Selçuk İnan, kulübünden teklif alamazsa Yunanistan Ligi ekiplerinden gelen teklifi kabul edecek.

Selçuk İnan'la ilgili pek çok iddia ortada dolanıyor… Sözleşmesinin son sezonunda kaptanla devam edilecek mi, edilmeyecek mi, bu sorunun cevabı ilerleyen günlerde netleşecek.

Gelen bilgiler ise Abdürrahim Albayrak'ın Selçuk'un menajeriyle görüşme yapmadığı yönünde.

FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Bu arada Selçuk'un Galatasaray sözleşme önermezse futbolu bırakmayı düşünmediği, Yunanistan'da orta sıralarda yer alan bir takımdan aldığı teklifi kabul edeceği bildirildi.

(Fotospor)

Yunanistan,Galatasaray,Selçuk İnan,Selçuk

YORUMLAR (24)
AKA: Ah ah nerde Cüneyt ler uğur lar bu kahramanlar zirvede bırakt...bunlar utanmasa 70 yaşına kadar oynayacaklar para gelsin de ne iş olsa yaparız top bile toplarız
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BATUHAN URASOĞLU: Okadar beklemesinler hemen gitsin şükürler olsun bugünü gördük.
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BEN: Ohhbe sonunda kurtulacağız senden
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ALİ SUT: lütfen usta lütfen
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EDİRNE22: bencede git artık takıma zarar veriyorsun artık
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