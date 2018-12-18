Selçuk İnan, Galatasaray Sözleşme Teklifinde Bulunmazsa Yunanistan'a Gidecek

Selçuk İnan'la ilgili pek çok iddia ortada dolanıyor… Sözleşmesinin son sezonunda kaptanla devam edilecek mi, edilmeyecek mi, bu sorunun cevabı ilerleyen günlerde netleşecek.

Gelen bilgiler ise Abdürrahim Albayrak'ın Selçuk'un menajeriyle görüşme yapmadığı yönünde.

FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Bu arada Selçuk'un Galatasaray sözleşme önermezse futbolu bırakmayı düşünmediği, Yunanistan'da orta sıralarda yer alan bir takımdan aldığı teklifi kabul edeceği bildirildi.

(Fotospor)