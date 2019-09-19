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Selçuk İnan'ın mutlu günü

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, baba oldu.

19.09.2019 15:41Selçuk İnan'ın mutlu günü
Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, baba oldu. Selçuk İnan ile eşi Cemre İnan'ın bir kız bebeği dünyaya geldi.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan ile eşi Cemre İnan'ın bir kız bebeği dünyaya geldi. Bugün özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası bebeğin durumunun iyi olduğu ifade edildi. Galatasaray Spor Kulübü, takım kaptanını bu özel gününde unutmadı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Baba ve anne olma mutluluğunu yaşayan kaptanımız Selçuk İnan'la sevgili eşi Cemre İnan'ı tebrik eder, yeni doğan kızlarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi. - İSTANBUL

Galatasaray, Selçuk İnan, Spor

Kaynak: İHA

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