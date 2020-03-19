Selçuk: "(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir"
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
19.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:30
AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sormasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (4)
Ziya Selçuk: "Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar."
(Sanal sınıflar) Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak."
Selçuk: "Bizim elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki 'Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim', geçirebiliriz."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı."
Ziya Selçuk: "Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar."
(Sanal sınıflar) Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak."
Selçuk: "Bizim elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki 'Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim', geçirebiliriz."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Selçuk: "(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir"
Etiketler : Metin Mutanoğlu, Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel