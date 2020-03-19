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Selçuk: "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır"

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

19.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:56
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı 'nın soru sorması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (2)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır." Selçuk: ’Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır’

Kaynak: AA

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Selçuk: "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır"
Etiketler : Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Kazancı, Güncel

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