05 Mart 2019, 12:05
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Selçuk: "(Okula Başlama Yaşı) 69 Ayı Önümüzdeki Yıl Gerçekleştirmiş Olacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okula başlama yaşı) Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız."

Selçuk: "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Merdivenaltı dersaneler) Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek." Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel
Kaynak: AA