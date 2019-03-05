Selçuk: "(Okula Başlama Yaşı) 69 Ayı Önümüzdeki Yıl Gerçekleştirmiş Olacağız"

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okula başlama yaşı) Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız."Selçuk: "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor."Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Merdivenaltı dersaneler) Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak."Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek."