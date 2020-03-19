Selçuk: "(Okulların tatil edilmesi) Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin hazırlıklarımız...
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın soru sorması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
19.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:40
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı 'nın soru sormasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (1)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Selçuk: "(Okulların tatil edilmesi) Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin hazırlıklarımız...
Etiketler : Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Kazancı, Güncel