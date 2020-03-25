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Selçuk: "(Özel okul ücretleri) Telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

25.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:24
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.(3) Selçuk: ’(Özel okul ücretleri) Telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum’

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Ziya Selçuk, Güncel

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Selçuk: "(Özel okul ücretleri) Telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum"

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