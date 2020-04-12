Selçuk Şahin çalışmalarını eşiyle birlikte sürdürüyor
Bursaspor'un kaptanı Selçuk Şahin, evinin bahçesinde eşiyle birlikte yaptığı idmanı sosyal medya hesabından paylaştı.
12.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:46
Bursaspor'un başarılı futbolcusu Selçuk Şahin, korona virüs sebebiyle evinden çıkmadığı günlerde de antrenmanlarına ara vermiyor. Eşi Emel Şahin ile beraber evinin bahçesinde top sektiren milli futbolcu, o anları kaydetmeyi de ihmal etmedi. Uzun süre topu havada tutan ikili, izleyenlerin beğenisini kazandı. Emel Şahin'in de futbola yatkınlığı ise dikkatlerden kaçmadı. - BURSA
Kaynak: İHA
Etiketler: Selçuk Şahin, Bursaspor, Spor