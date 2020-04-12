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Selçuk Şahin çalışmalarını eşiyle birlikte sürdürüyor

- Selçuk Şahin çalışmalarını eşiyle birlikte sürdürüyor Bursaspor'un kaptanı Selçuk Şahin, evinin bahçesinde eşiyle birlikte yaptığı idmanı sosyal medya hesabından paylaştı.

12.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:14
- Selçuk Şahin çalışmalarını eşiyle birlikte sürdürüyor
BURSA - Bursaspor 'un kaptanı Selçuk Şahin, evinin bahçesinde eşiyle birlikte yaptığı idmanı sosyal medya hesabından paylaştı.
Bursaspor'un başarılı futbolcusu Selçuk Şahin, korona virüs sebebiyle evinden çıkmadığı günlerde de antrenmanlarına ara vermiyor. Eşi Emel Şahin ile beraber evinin bahçesinde top sektiren milli futbolcu, o anları kaydetmeyi de ihmal etmedi. Uzun süre topu havada tutan ikili, izleyenlerin beğenisini kazandı. Emel Şahin'in de futbola yatkınlığı ise dikkatlerden kaçmadı. Selçuk Şahin çalışmalarını eşiyle birlikte sürdürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuk Şahin, Bursaspor, Spor
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