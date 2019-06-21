Selçuk Şahin ve eşinin bebek sevinci

İZMİR'in Çeşme
ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapan ünlü futbolcu Selçuk Şahin
'in eşi Emel Şahin'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.
?Bir dönem Fenerbahçe
'de top koşturan, şimdilerde ise Gençlerbirliği
'nin formasını terleten Selçuk Şahin, 10 yıldır olduğu gibi bu sene de tatil için Çeşme'yi tercih etti. 4 yıl önce hayatını Emel Şahin ile birleştiren Selçuk Şahin'in yüzünün güldüğü görüldü. DHA
'nın objektifine poz veren çiftin mutluluğunun nedeninin, Emel Şahin'in hamileliği olduğu öğrenildi.
- İzmir