Selçuk: "(Şehitlerimizin anneleri, eşleri, kız çocukları) Onlar aslında Türkiye'nin en kahraman...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk programın yapıldığı salona gelmesiBakan Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımcılarla selamlaşmasıProtokolün kendilerine ayrılan yerlere oturmasıProgramın yapıldığı salon ve katılımcılarKuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiBakan Selçuk'un kürsüye çıkmasıBakan Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda konuştu. (1)

Kaynak: AA