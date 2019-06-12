Selçuk'ta Gezici Sergi etkinliği

Kaynak: İHA

Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü Özgün Baskı Resim dersi kapsamında "Çatalhöyük" temalı öğrencilerin hazırladığı çağdaş yorumlardan oluşan çalışmalar, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi içinde gezici sergi etkinliği ile öğrencilere ve halka sunuldu.Gezici sergi faaliyetinin ardından Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Kılınç, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Nas ve Öğrenciler, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'i makamında ziyaret ederek yapılan tasarımlar hakkında bilgiler verdi.Dersin sorumlusu Öğretim Görevlisi Atıf Atalayer, planlanan gezici sergi etkinliğinin amacına değinerek, "Konya Çumra'da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'te bulunan duvar resimlerinin özgün yorumlarını ortaya koymak ve kumaş boya/baskı teknikleri ile yeniden tasarlanan, Konya halkının yerel mirası olan motifleri farklı yorumlar ile sunarak sanatı halkla buluşturmak" şeklinde konuştu.Sanat Tasarımı ve Üretimi Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Nas ise, "Yaşanan sosyo-kültürel, teknolojik ve ekonomik değişimler paralelinde insanların kültürel/sanatsal nesneler ile olan ilişkilerinin değiştiğini belirterek bölümümüz bünyesindeki uygulamalı sanat derslerinde kültürel miras birikimlerinin tasarımlarda yer alması ile kültürel farkındalığın kazanılmasına katkı sağlayabileceklerini" ifade etti.Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurgül Kılınç, "Öğrencilerin girişimciliklerini ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerini ortaya koyduklarını ve özgün tasarımlarını farklı bir bakış açısı ile topluma taşıyarak sunduklarını" söyledi.Prof. Dr. Mustafa Şahin, bu çalışmaların kalıcı olarak sergilenmesini arzu ettiğini belirterek teknik ve kültürün birleşiminden doğan bu tasarım nesnelerinin değerli olduğunu ve üniversitemiz sanatsal vizyonu için önemli taşıdığını ifade etti. - KONYA