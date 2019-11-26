Selçuk'ta "Kariyer Günleri" etkinliği yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk ve İnsan Hakları Topluluğu tarafından "Kariyer Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.



Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Fakülte Dekanı Prof. Dr. Süleyman Üstün, "Misafirlerimizin, paylaşacakları hayat tecrübelerinin değeri paha biçilemez. Hayat boyunca elde edemeyeceğiniz birçok bilgiyi burada hocalarımızın saygıdeğer misafirlerimizin sunumuyla elde edebileceğiz. Dolayısıyla hepimiz adına katkı sağlayacak çok önemli bir program icra edeceğiz" diye konuştu.



SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, "Böyle bir programda bir arada olmak gerçekten mutluluk verici oldu. Dostlarımızı, burada sizler vesilesiyle görmüş olduk ama en önemlisi de üniversitemizin bir sloganı var, 'teorik yüklemelerden çok uygulayarak öğretmek' tam da bu sloganımıza uygun bir program tertiplenmiş. Dolayısıyla yarın mensubu olacağınız böylesine şerefli bir mesleğin mensuplarından bizzat uygulamalı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.



Meslek tecrübelerini paylaşan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da, "Meslek hayatım büyüklerimizin rehberliğinde yürüyen bir serüven oldu. Siz iyi olursanız birileri mutlaka arayıp sizi buluyor ve önünüze güzel kapılar açılıyor. Evet, istemek ve çalışmak lazım ama kendinizi geliştirip yetiştirdiğinizde mutlaka iyi yerlere gelebilmek ve iyi şeyler yapabilmek adına güzel kapılar açılacaktır. Eğer üniversitede akademisyen olarak kalmak istiyorsanız Almanca ve İngilizce dilini öğrenmeyi tavsiye ediyorum. Savcı, hakim ya da avukat olun bizim için herhangi bir şey fark etmiyor. Ne olursanız olun ama en iyisi olmak adına mutlaka çabalayın. İyi olduğunuzda mutlaka toplum içerisinde farkındalık oluşturuyorsunuz. Savcılık mesleği, biraz daha hareketlilik isteyen sahada olmayı gerektiren bir meslektir. Uzunca bir süre dosya okuyabiliyorsanız, hakimlik mesleği güzeldir, neticesinde nihai olan hakimlik, bir hüküm vermektir. Hakimler, Türk milleti adına karar veren insanlar olarak netice de bizim tabii olduğumuz da hakimliktir. Bizler, savcı olarak iddianame düzenleriz. Savcılar arasında da iş bölümü vardır, herkes kendi alanına bakar" dedi



Konuşmaların sonunda öğrencilerin soruları cevaplandırılırken, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi. Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Konya Bölge Adliyesi 7. Ceza Dairesi Üyesi Ali Kaya, İdari Hakim Kerim Yonisoğlu, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA