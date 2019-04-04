Selçuk'ta Lösemili Çocuklar İçin Anlamlı Etkinlik

Kaynak: İHA

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından lösemili çocuklar yararına bir gece düzenlendi.Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan "Tükkana Kim Gidecek?" isimli tiyatro oyunlarının gösterimi yapıldı, şiirler okunarak şarkılar söylendi. Programda sergilenen gösteriler seyirciler tarafından büyük alkış aldı.Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda lösemili çocuklar adına konuşma yapan Cihat Emin Soylu, geçmişte lösemi tedavisini atlattığını belirterek, "2002 senesinde tedavi gördüm. 11 senedir de hiçbir şekilde herhangi bir lösemi tanısı yok. Allaha şükür. Bu güzel günde burada bulunmamızın bir amacı var. Bir şekilde bir yerden fedakarlık edip buraya geldik. Burada bulunmanız bizim için çok özel ve duygulandırıcı bu gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız lösemili çocuklar sizinle" dedi.Organizasyonun düzenlenmesine öncü olan Diş Hekimliği Fakültesi personeli Gürsel Özdemir ise, "Çok heyecanlıyız. Çünkü ulvi bir görev için buradayız. Bir hayalimiz vardı; bu işe başladığımızda bir gün çocuklar için bir şey yapmak istiyorduk o da bu geceye nasip oldu. Bu geceyi düzenlerken önümüzü açan en başta çok değerli Dekanımız Prof. Dr. Nimet Ünlü'ye ve emek harcayan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Ünlü de, "Amatör ruhları ama çok büyük kalpleriyle arkadaşlarımız gerçekten çok büyük dokunuşlar yapıyorlar. Toplumsal olarak gerçekten hepimizin çok önemsediği çocuklarımız için yaptıkları program için bu gruba çok teşekkür ediyorum.Çok güzel şeyler ortaya koyuyorlar. Biz de elimizden geldiğince inşallah desteklemeye devam edeceğiz. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Özdemir Koçak'a bu güzel gecede bizi desteklediği için ayrıca çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Ünlü, Tiyatro Topluluğunu tebrik ederek çiçek takdim etti. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak da tiyatro topluluğunu tek tek tebrik ederek, anlamlı gecede emeği geçen herkese teşekkür etti.Seyirciler tarafından bağış yapıldıTürk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi de gece de bulunarak kök hücre bağışı hakkında bilgilendirme yaparak kan bağışında bulunmak isteyenlere yardımcı oldu. Düzenlenen geceye Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimet Ünlü, dekan yardımcıları, akademisyenler, misafirler ve öğrenciler katıldı. - KONYA