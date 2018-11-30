Selçuk'ta "Sektöre Adım Adım" Paneli Yapıldı

30 Kasım 2018 Cuma 13:13



30 Kasım 2018 Cuma 13:13

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan Veteriner Eğitim ve Tanıtım Organizasyonları Topluluğu (VETO) tarafından sektörle öğrencilerin buluştuğu "Sektöre Adım Adım" paneli gerçekleştirildi.Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Arslan, Konya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Aşkın Yaşar, VETO Öğrenci Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Hadimli, Topluluk Başkanı Fatih Mert Toplu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Topluluk Akademik Danışmanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Hadimli, bu yıl 'Sektöre Adım Adım' panelinin ikincisini düzenlediklerini, ikinci etkinliği de dolu bir salonda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Arslan da, "Bizler, fakülte bünyemizdeki çatının altında olan birimlerin eğitim öğretimi kadar bu tür faaliyetlerin de eğitim öğretimin bir parçası olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Konuşmacı olarak Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Dinç, Oyuncu- Senarist Volkan Girgin ve Veteriner Seralp Uzun'un katıldığı "Sektöre Adım Adım" panelinin moderatörlüğünü ise Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Veterinerlik Viroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Yavru yaptı. - KONYA