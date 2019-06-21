Selçuk'ta yollar için harekete geçildi

Beraberindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi ekipleri tarafından mahallelerde incelemelerde bulunan Başkan Sengel: "Selçuk halkımız çok yakında ortak çalışmanın sonucu kendi gözleriyle görecekler. Çünkü biz bu kentin sorunlarını bilerek geldik. Çözüm odaklı yapacağımız hizmetlerimize güç katacak olan İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek devam edeceğiz. Bize inanan Selçuk halkının güvenine layık olacağız" dedi.

TÜM YOLLARIMIZI DÜZELTECEĞİZ

Beraberindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Varlıorpak, Yol Alt Yapı Şube Müdürü Hamdi Ziya Altun, Yol Üst Şube Müdürü Fırat Gürkan Koçyiğit, Yol Bakım Onarım Şube Müdürü Ali Evren Şendur ve AYKOME Müdürü Nurdan Er Erten ile 14 Mayıs ve Zafer Mahallelerinde incelemelerde bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ,vatandaşların yollar konusundaki istek ve şikayetleri doğrultusunda çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Selçuk'ta gerek kent merkezinde gerekse mahallelerde yollarla ilgili birçok sıkıntı yaşandığını belirten Başkan Sengel; " Biliyoruz, yollarımız yürünmez halde ve sıkıntı büyük. Bunca sorunu bilerek bu işlere talip olduk. İşte bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek; Zafer ve 14 Mayıs Mahalleleri başta olmak üzere sırasıyla tüm yollarımızı düzelteceğiz. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte bazı incelemeler yaptık. Yapılan incelemeler doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz. Makamları Mahallelere taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.