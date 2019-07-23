Haberler» 3. Sayfa» Haber

Selçuk'taki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İZMİR (İHA) – İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.07.2019 22:39 Selçuk'taki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
İZMİR (İHA) – İzmir'in Selçuk ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuk'ta başlattıkları geniş çapta araştırmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.T, T.Y ve K.T. isimli şahıslar emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan M.T ve T.Y serbest bırakılırken, K.T ise mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan K.T, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçenin huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü, özellikle uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını hiç ara vermeden devam edeceğini bildirdi. - İZMİR

Selçuk, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:55   Önce kanlı elbiseleri, 2 gün sonra kendisi ele geçirildi
23:36   Anında müdahale ormanı yanmaktan kurtardı
23:25   Gercüş'te iki aile arasında kavga: 2 yaralı
23:10   Ordu'da akraba kavgası: 2 ölü
22:45   Ayancık'ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
22:39   Selçuk'taki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
22:29   Aydın'daki cinayetin zanlısı İzmir'de yakalandı