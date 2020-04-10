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Selçuk Üniversitesi 45 yaşında

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, SÜ'nün kuruluşunun 45. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

10.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:50
Selçuk Üniversitesi 45 yaşında
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, SÜ'nün kuruluşunun 45. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, SÜ'nün 11 Nisan 1975 yılında yürürlüğe giren, 4 üniversitenin kurulmasıyla ilgili 1873 sayılı Kanun'la kurulan üniversitelerden biri olduğunu belirtti.
SÜ'nün, eğitim-öğretim hayatına 1976-1977 yılında, Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere 2 fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile başladığını aktaran Şahin, "SÜ, günümüzde 23 fakülte, 6 enstitü, 6 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı ve 70 bini aşkın öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük eğitim kurumları arasında yer almaktadır." ifadesini kullandı.
Selçuk Üniversitesi'ni büyük ve güçlü kılan durumun sadece rakamlar olmadığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:
"Konya'mızı tam 900 yıl önce başkent yapan atalarımız Selçukluların mirası üzerinde bulunuyor olmamız bizi hem büyük yapmakta, hem de güçlü kılmaktadır. Bizlere düşen bu üniversitenin yöneticileri, akademisyenleri, öğrencileri, mezunları ve çalışanları olarak bu çatı altında ülkemizin gelişmesi ve kalkınması, toplumsal refahın artması için tarihi ile bağlarını güçlü tutarak ve istikbali hedefleyerek, sarsılmaz bir millet şuuru oluşturmak için çalışmaktır. 45 yıllık geçmişi ve birikimi, bin yıllık ecdat mirası ile Selçuk Üniversitesi olarak ileriye daha kararlı ve emin adımlarla yürümekteyiz.

İnsanıyla ve kültürüyle başta Anadolu Selçuklu dönemi olmak üzere Türk Tarihi'nin her döneminde sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmamış olan Anadolu'da kurmuş olduğumuz medeniyetin beşiği Konya'nın ilk üniversitesi olarak Selçuk Üniversitesi bu atmosfere her zaman layık olmanın azim ve kararlılığı içinde olmuştur. Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana ülkesine ve milletine son derece önemli hizmetler vermiştir ve bugün çok sayıda nitelikli insanı yetiştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de üniversitemiz, geleceğin devlet adamlarını, ülkemizin istikbale dönük hedeflerini gerçekleştirmeyi ilke edinmiş bireyleri ve bilim insanlarını yetiştirme ülküsüne hizmet etmeye devam etmektedir."
SÜ'nün 45. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Şahin, üniversitenin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuk Üniversitesi, Mustafa Şahin, Güncel
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