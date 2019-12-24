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Selçuk Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy anısına sergi açıldı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Mehmet Akif Ersoy anısına "İpek Yolunda Özbekistan-Türk Dünyası Kültür Başkenti Hive" başlıklı Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık'a ait kişisel fotoğraf sergi açılışı gerçekleştirildi.

24.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:20 Selçuk Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy anısına sergi açıldı
Selçuk Üniversitesi Fakültesi'nde Mehmet Akif Ersoy anısına "İpek Yolunda Özbekistan-Türk Dünyası Kültür Başkenti Hive" başlıklı Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık'a ait kişisel fotoğraf sergi açılışı gerçekleştirildi.
Uyanık, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen törende, bu sergiyi, karakter abidesi, ahlak adamı Mehmet Akif Ersoy Haftası anısına özellikle öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerinin altını çizdi.
Akif Ersoy'a dokunan sevgi elinin, ana elinin Buharalı bir aileden geldiğini belirterek, "Dolayısıyla İmam Buhari, İmam Matüridi, Nakşibendi hazretleri ve Uluğ Bey gibi gönül coğrafyamızın değerlerini 8 bine yakın öğrencisi olan Edebiyat Fakültesinde öğrencilerimizle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Güçlü bir medeniyetin çocukları olduklarını bilmeliler ve bu onurla daha çok çalışmalıdırlar." ifadelerini kullandı.
Özbekistan'ın Hive, Buhara, Taşkent ve Semerkand fotoğraflarından oluşan sergi Edebiyat Fakültesinde iki gün açık kalacak.

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Kaynak: AA

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