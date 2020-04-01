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Selçuk Üniversitesi uzaktan eğitime başlıyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ), 6 Nisan 2020 tarihinde "Uzaktan Eğitim" programına başlıyor.

01.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:43
Selçuk Üniversitesi uzaktan eğitime başlıyor
Selçuk Üniversitesi (SÜ), 6 Nisan 2020 tarihinde "Uzaktan Eğitim" programına başlıyor.

Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Çakır, 6 Nisan'da başlayacak "Uzaktan Eğitim" programıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Selçuk Üniversitesinin 55 birim 400 bölüm 67 bin öğrenciden oluşan devasa bir yapı içerdiğini söyleyen Prof. Dr. Çakır, bu boyutta hizmet verebilecek uzaktan eğitim altyapısının kurulum ve öğrenci işleri sistemindeki verilerin ilgili sistemin tanımlanması sürecinin 6 Nisan'da tamamlanmasının planlandığını söyledi. Çakır, "Üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi; şu anda mevcut durumdan dolayı internet yükünün tüm dünya genelinde çok fazla olması nedeniyle senkron bir sistem yerine asenkron bir şekilde tasarlandı. Sistemin 6 Nisan'dan itibaren öğrenci kullanımına açılması planlanıyoruz. Şu anda sistemin teknik altyapısıyla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Bu noktada üniversitemiz çok büyük bir aile, 67 bin civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize teknik sistemde, toplamda 15 bin 705 ders tanımlanıyor. Ayrıca bu dersleri yürüten 2 bin 650 civarında öğretim elamanımız var. Yani bu kadar büyük bir ailede, dersi veren hocalar ve dersi alan öğrenciler olarak hangi öğrenciler hangi dersi alıyor bütün bunlarla ilgili teknik altyapı ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Burada bir hayli işimizi kolayladık" ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitim sisteminin hem hocalar hem öğrenciler cephesinde nasıl yürütüleceğiyle ilgili olarak uzaktan eğitimin web adresi olan uzem.selcuk.edu.tr adresinden her türlü bilgi ve belgeye ulaşmanın mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Vedat Çakır, "Uzaktan eğitim sistemiyle ilgili olarak herhangi bir yazılım kurmaya gerek yok. Öğrencilerimiz uzaktaneğitim.selcuk.edu.tr adresinden kendi sistemlerine girerken kullanmış oldukları öğrenci numaraları ve otomasyon şifreleriyle sisteme giriş yapabilecekler. Sisteme girdiklerinde normalde bu bahar dönemi almış oldukları dersleri görecekler" diye konuştu.

Sistemin ön lisans ve lisans programlarını kapsadığını dile getiren Prof. Dr. Çakır, yüksek lisans ve doktora programları işleyişi için öğrencilerin, bağlı bulunduğu enstitü, anabilim dalı ve danışman hocalarından bilgi alabileceklerini söyledi. Prof. Dr. Çakır, uzem.selcuk.edu.tr adresinden duyuruların sürekli takip edilmesinin sürecin yürütülmesi noktasında çok önemli olduğunun da altını çizdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuk Üniversitesi, Selçuk, Güncel
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