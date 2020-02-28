Selçuk Üniversitesinde "28 Şubat Post Modern Darbesi" paneli yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından "28 Şubat Post Modern Darbesi" paneli gerçekleştirildi.



Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından üniversitenin müze binası konferans salonunda "28 Şubat Post Modern Darbesi" konulu panel düzenlendi.



Panelin açılış konuşmasını yapan SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, "28 Şubat süreci, bir İhanetin anatomisi sunumunda bu ülkeyi yöneten bürokratik oligarşi, aristokrasi, jüristokrasi bu ülkenin insanlarını adeta birer böcek ve ezilmesi gereken insan olarak görmek istediler. Dolayısıyla milletin iradesini 100 yıllık cumhuriyet tarihimizde inkıtaya uğrattılar. Önce dediler ki 'Sen bu işlerden anlamazsın. Seni nasıl yöneteceğimize biz karar veririz. Sen kimsin?' Sonra baktılar ki dünyadaki sistemle bu çok uyumlu gitmiyor. Sonra baktılar bu da olmadı biz seçime gidelim dediler. Sağdan da soldan da insanları astılar. Onlar için asılan insanlar bir sayı yani numerik bir rakam. Kenan Evren yüzde 92 oyla seçildi. Ama cenazesinde 550 kişi vardı. Bu bir şey ifade ediyor mu? Çok şey ifade ediyor. Başörtülü öğrencilerimizi kampüse bile almadılar. Onları öğrenciden saymadılar. Birileri keselerini doldurmak için bu milletin evlatlarının gözyaşları üzerinden kendilerine servet ve iktidar ilan ettiler. Ülke ekonomisinde milyonlarca dolar kayıp oldu ve 28 Şubat süreci milletin bağrına, milletin evlatları tarafından saplanan kara saplı kapkara bir hançerdir. Bunu unutmayalım. Allah bir daha bize böyle 28 Şubat gibi süreçler yaşatmasın. Bugün de elimizde olanın kıymetini bilelim" dedi.



Açılış konuşmasının ardından 28 Şubat Darbesi ile ilgili belgesel izlendi. Ardından Moderatör Prof. Dr. Mustafa Demirci eşliğinde "28 Şubat Post Modern Darbesi" konulu panel gerçekleştirildi.



"İrtica adında aleni bir İslam düşmanlığı ortaya çıktı"



Moderatör Prof. Dr. Mustafa Demirci, "28 Şubat sadece yaşayanların içinde hissettiği acıdır ve bu konuyu halen konuşmaktan korkan insanlarımız var. Korkutulmuş bir kitleyiz. Bu açıdan orduyu din düşmanı gösteren medya organlarıyla da mücadele edilmesi gerekiyor. İrtica adında aleni bir İslam düşmanlığı ortaya çıktı. İrtica dedikleri şey başörtüsüydü, imam hatipti, ilahiyat fakültesiydi, namaz kılan insandı. Bu toprakların 800 yıllık asli unsurlarıydı. Ama sen hem insanların onuruyla hem de insanların kimliğiyle oynuyorsun. Giydirilmiş insanları sokağa salarak algı yönetimi yapıyorsun. 28 Şubat Türkiye tarihinin en karanlık en acı dönemlerinden birisidir" şeklinde konuştu.



Panelist Gazeteci Ahmet Şükrü Kılıç ise, "28 Şubat bir milat değil çok öncesi de var. Cumhuriyet tarihinin başlangıcından beri gelen bir askeri yapı ve bir askeri yapının dış bağlantıları devam ettiği sürece bu husus da bizlerin sivil inisiyatif kullanımı gerçekleşmediği taktirde bu devran böyle devam edecektir. Yüzlerce binlerce dram var. Biz yoksak kimse yok arkadaşlar. Lütfen kavradıklarınızın kavgasını verin" ifadelerini kullandı.



"Ben bunun üniversite ayağını yaşadım ve çok üzüldüm"



28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas da, "28 Şubat darbesini 3 dönem olarak size anlatmaya çalışacağım. İlki 1997,1998,1999 dönemi, ikincisi 2010 yılından sonra başörtüsünün serbest olduğu dönem ve üçüncüsü de 2014 ve 2015'te mezun olduktan sonraki dönemdir. Başörtüsü yasağını kamusal alan ilan edilen her yerde yasakladılar. Ben bunun üniversite ayağını yaşadım ve çok üzüldüm" diye konuştu.



"Nefsi duygularımıza mağlup olmamız gerekiyor"



Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel ise, "Bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşından sonra çok büyük savaşlar yerine açık ve örtülü darbeler ve operasyonlar dönemi başlamıştır. Bugünün yöneticileri ve yönetilenleri, akademisyenleri ve öğrencileri başını öne eğip nereden nereye geldiğimizi ve nelere borçlu olduğumuzu düşünmemiz gerekiyor. Hırslarımıza ve diğer nefsi duygularımıza mağlup olmamız gerekiyor. Başörtüsünün yalnızca siyasi bir mesele olmadığını, örtünmenin dinin emirlerinden biri olduğunu bilmemiz gerekir" dedi.



Prof. Dr. Erşan Sever de, "28 Şubat Post Modern Darbesinin Ekonomik Yansımaları" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen panelin ardından günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi, "28 Şubat Dönemi Gazete Manşetleri ve Kitapları" sergisi gezildi.



Düzenlenen panele, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, Prof. Dr. Erşan Sever, Gazeteci Ahmet Şükrü Kılıç, 28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA