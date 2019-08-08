Selçuk Üniversitesine iki merkez kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Selçuk Üniversitesi'nde Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.



Resmi Gazetenin 7 Ağustos'ta yayınlanan 30855 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.



Üniversiteden yapılan açıklamada, "Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı; üniversite bünyesindeki araştırma ve uygulama hastanesi, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ile ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla iş birliği yaparak tıbbi cihaz ve ilaç klinik araştırmalarının etik ilkeler çerçevesinde kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Akademisyen ve araştırmacıların klinik araştırmalar konusundaki farkındalığını arttırmak, bu konuda deneyimli ve bilgili personeller yetiştirmek. Üniversite ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Ar-Ge çalışmalarına öncülük etmek, klinik araştırmalar alanında eğitim faaliyetleri, çalıştaylar, seminerler ve kongreler düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımı ve eğitime öncülük ederek Merkezi uluslararası düzeyde kabul ve tercih edilen bir merkez haline getirmektir. Savunma Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçları arasında şunlar yer alıyor; "Üniversite bünyesinde acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN alanında yapılacak Ar-Ge projeleri için araştırma çalışmalarını başlatmak ve yürütmek. Müdahale hazırlık faaliyetlerinin başlatılması ve yürütülmesi için gerekli insan kaynaklarını, araştırma laboratuvarlarını ve ihtiyaç duyulan diğer tüm altyapıyı temin etmek. Acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN araştırma alanları ile ilgili Üniversitenin imkan ve kabiliyetlerini göz önünde bulundurarak yerel, ulusal ve bölgesel politika ve stratejiler geliştirip bunların hayata geçirilebilmesi için gerekli teknik ve insan kaynakları oluşturulması için çalışmalar yapmak. Acil durum ve afet müdahale yönetimi ve KBRN tehditlerinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim vermek. Kamu, STK ve özel kuruluşlar tarafından talep edilen ve Merkezin faaliyet alanına giren konularda eğitim, araştırma, inceleme, kontrol, gözetim, teknik danışmanlık ve bilirkişilik çalışmaları yapmak, ortaklık ve işbirlikleri kurulmasını sağlamak. KBRN tehditlerden kaynaklı acil durum ve afetlerde Üniversite hastanesinde yatarak tedavi gerekliliğinde ihtiyaç duyulan fiziksel altyapı, personel ve ekipmanları sağlamak. Merkezin faaliyet alanında ihtiyaç duyulan; Klinik Araştırmalar Koordinasyon, Biyouyumluluk, Biyomalzeme ve Nanoteknoloji, Biyomedikal, Tıbbi Cihaz Kalibrasyon, Tıbbi Cihaz Mükemmeliyet, İlaç Mükemmeliyet ve İnsan Aşısı Üretim departmanları ile diğer birim ve laboratuvarların kurulması için gerekli mali, fiziki ve insan kaynaklarını temin etmek. Yürütülen faaliyetlerin ve bilimsel verilerin tanıtımına yönelik toplantılar düzenlemek, bilimsel çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek, organize etmek ve yürütmek. Araştırma projelerini koordine etmek için ve belirlenen kurallar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası araştırmacılara, hastanelere ve üniversitelere, altyapısında bulunan laboratuvarlar ve kliniklerin kullanımı konusunda olanak sağlamak. Evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve etik kurallarına uymak" denildi.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Yerli ve milli çalışmaları, projeleri, üretimi önceleyen, bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite olarak çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. Bu vesileyle ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma yapmak için kurulan merkezlerimizin; ülkemiz, bölgemiz ve üniversitemiz için hayırlı olması diliyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA