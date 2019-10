Selçuk ve Kasapoğlu, Öğretmenler Kupası'nı tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye genelinde yürütülen Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakalarıyla çocukların sportif faaliyetlere daha fazla yönelmesini umut ettiklerini belirtti.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere yönelik Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Turkcell'in ve spor federasyonlarının katkılarıyla düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası'nın tanıtımına katıldı.Bakan Selçuk konuşmasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptıkları her faaliyetin ayrı bir tadının olduğunu, böylece öğretmenlere ve çocuklara dokunan çalışmalar yaptıklarını anlattı.İyi bir niyetle hareket etmeye çalıştıklarını söyleyen Selçuk, bir Kızılderili sözündeki, "Savaşçının gücü niyetinin saflığındadır." ifadelerini hatırlatarak, "Bizim niyetimiz saf ise gerçekten gücümüz fazladır. Ben buna çok inanıyorum." dedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptıkları her çalışmada, sanki aynı bakanlık çatısı altında beraberce masa etrafında gibi rahat hissettiklerini dile getiren Selçuk, bu sebeple Bakan Kasapoğlu ile ekibine teşekkür etti.Öğretmenler Kupası'nın düzenlenme nedenini anlatan Selçuk, şöyle devam etti:"Bu faaliyetleri sadece bir kupa, bir yarışma olsun ya da etkinlik olsun diye yapmıyoruz, aslında biz gönülleri birleştirmeye, el ele tutuşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Spor vasıtasıyla sporun iyileştirici gücü vasıtasıyla toplumu bütünleştirmeye de çalışıyoruz. Spor, toplumun sağlığını koruyan bir faktör. Spor vasıtasıyla insanların kişiliğinin gelişmesinin söz konusu olduğu bir durum var. Yani spor, kişilik eğitiminde de genel insan eğitiminde de önemli. Spor kültürde de önemli. Dolayısıyla bütün bu sportif faaliyetlerin aslında bir eğitim, kültür faaliyeti olduğunun farkındayız.""Öğretmenlerimizin Türkiye'deki spora çok katkısı var"MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu'na da yansıdığı şekilde insanın bütünsel gelişimini çok önemsediklerini vurgulayan Selçuk, sadece zihinsel gelişimle yürüyen bir eğitimin, insanın tek bir organının ziyadesiyle büyümesine ve diğer organlarının cüce kalmasına yol açacağını belirtti.Bu nedenle bir çocuğun duygusal, hareketsel, zihinsel, düşünce gelişimini bütünlük içerisinde ele almayı çok önemli bulduklarının altını çizen Selçuk, "Bu önemden dolayı da sadece kitaplarda yazan bilişsel içerikler değil, çocukların sportif etkinlikler vasıtasıyla da edindiği hareket gelişimini bütünsel gelişimin esas parçalarından birisi olarak değerlendiriyoruz. Öğretmenlerimizin bu bağlamda Türkiye'deki spora çok katkısı var." diye konuştu.Voleybol Federasyonu ile bir yaptıkları protokolün ardından İstanbul'daki takımların sayısının 300'lerden 900'lere çıktığını bildiren Selçuk, "Bu inanılmaz bir şey. Küçük bir dokunuşla birdenbire alt yapıda müthiş bir mesafe katettik ve orta vadede voleybolla ilgili çok daha büyük ataklara şahit olacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim." dedi."Biz eğitimde hırsı tercih etmeyiz"Öğretmenlerin illerdeki maçlarından davetler aldığını aktaran Selçuk, şöyle konuştu:"Fakat bir şey hissediyorum, öğretmenlerimiz çok hırslılar. Biz eğitimde hırsı tercih etmeyiz, biz tutkuyu tercih ederiz, biz tutkulu olmayı önemseriz, hırslı olmayı önemsemeyiz. Bu anlamda öğretmenlerimizin bu yarışmalarda birinci, ikinci, üçüncü olması, sonuncu olması bunların hepsini güzel buluyoruz ve güzelleştirmek istiyoruz. Çocuklarımızın öğretmenlerin yaptığı bir spora bakarak faaliyetlere bakarak, özenmelerini istiyoruz ve sizlerin bu coşkusunu yüreklerinde hissetmesini istiyoruz. Bundan dolayı da bütün Türkiye'ye yayılmış bu öğretmen müsabakalarının aslında okulları etkilemesini ve öğretmenlerin bulunduğu okulda, çocukların sportif faaliyetlere daha fazla yönelmesini umut ediyoruz. Bütün bunları bir çatı altında düşündüğümde gördüğüm şey şu; biz öğretmen arkadaşlarımıza ne yapsak gerçekten az. Çok daha fazla hizmet yapmak istiyoruz, çok daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki her bir katkı çocuklarımızın gözündeki ışıltıyı yükseltecek, onların göz parıltısını artıracak. Bundan dolayı da öğretmenlerimizle yaptığımız çalışmaları, daha sistematik bir hale getirmeye çalışıyoruz."Eğitimde geçmişten beri yapılan çok güzel çalışmalar bulunduğuna değinen Bakan Selçuk, "Bundan sonraki çalışmalarda ülkemizde sporun ve eğitimin iç içeliğini et ve kemik olarak ele alınması gerekliliğini vurgulu bir şekilde ortaya koymak istiyoruz. Bu çalışma da onlardan birisi ve bu çalışmaya emeği geçen çok kişi var. Her birine tek tek özel olarak teşekkür etmeyi borç biliriz." ifadelerini kullandı.Eğitimin çok özel bir iş olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "İnsanların anne babasının rızasını nasıl almak zorundaysa çocukların rızasını da almak zorundadır öğretmenler. Öğretmenler, çocuklarının rızasını almazlarsa gerçekten bir şekilde huzurlu hissetmeyeceklerdir. Çocukların rızasını almak için de onlara elimizden gelen gayreti fazlasıyla gösterdiğimizi ortaya koymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Selçuk, Öğretmenler Kupası'na Turkcell başta olmak üzere destek veren kuruluşlara da teşekkür etti.Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da öğretmenleri ve okul yöneticilerinin Türkiye Öğretmen Kupası çerçevesinde gösterecekleri azim, dirayet, sportmenlik, centilmenlik davranışlarının çocuklar için önemli örnek teşkil edeceğini ifade etti. Kupanın düzenlenmesinde federasyonların büyük katkısının olduğunu dile getiren Boyacı, projenin 81 ilde ve ilçelerde devam ettiğini aktardı."Harika bir turnuva başlıyor"Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Zeka Gücü, Engelsiz Eğitim, İçimdeki Hazine; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de Sportif Yetenek Tarama projelerini yürüttüklerini aktardı.Yiş, "Şimdi harika bir turnuva başlıyor; eminim ki öğrencileriniz öğretmenlerini desteklerken onlardan daha çok heyecanlanacaklar. Bu harika organizasyonun bir parçası olmaktan ötürü Turkcell olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Kaybedenin olmayacağı bu güzel organizasyonda herkese başarılar diliyorum." dedi.Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu ve beden eğitimi öğretmeni Barış Telli de gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuva ile öğretmenlerin sporcu kişilikleri ile de öğrencilerine örnek olacağını vurguladı.Öğretmen arkadaşlarıyla takım kurarak turnuvaya katıldıklarını belirten Telli, "İyi takımız, yarı finale kaldık. İddialıyız. Fiziksel engelli olarak bir imkansızı başardım. Bedensel engelli olup da beden eğitimi öğretmeni olarak ilk atanan öğretmenim. Hiç kimse hayallerinden vazgeçmesin, imkansız diye bir şey yoktur." diye konuştu.İki Bakan daha sonra Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvasında, yarışların yapıldığı futsal, basketbol, voleybol ve masa tenisi dallarını öğretmenlerle birlikte deneyimledi. Bakanlara, Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli de eşlik etti.Turnuva heyecanı sürüyor2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin birlik ve beraberlik içerisinde iletişim ve motivasyonunun artırılması, okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sporun geniş kitlelere yayılmasını sağlanmak amacıyla düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvasında öğretmenler, salon futbolu (futsal), basketbol, voleybol ve masa tenisi olmak üzere 4 dalda yarışıyor.Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliğinde planlanan ve yürütülen turnuva kapsamında, ilçelerde branşlara göre takımlar oluşturuldu ve 21 Ekim'de il birinciliği müsabakaları başladı.İl birincileri 30 Ekim'e kadar sürecek maçların sonucunda ortaya çıkacak. Türkiye genelinde 8 bölge bazında bölge birincilikleri gerçekleştirilecek. 13 Kasım 2019'da açıklanacak bölge birincileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası'nda Ankara'ya gelerek, Türkiye Şampiyonluğu müsabakalarına katılacak.Turnuva sonucunda ilk 3'te yer alan takımlara kupa, madalya ve başarı belgesi verilecek.