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Selçuk Yöntem, "Benim adım Feuerbach"le İKÜ'de

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), "Benim Adım Feuerbach" adlı oyunuyla oyuncu Selçuk Yöntem'i konuk edecek.

31.10.2019 11:56Selçuk Yöntem,
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), "Benim Adım Feuerbach" adlı oyunuyla oyuncu Selçuk Yöntem'i konuk edecek.
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, "Benim Adım Feuerbach" adlı oyunuyla sanatçı Selçuk Yöntem'i ağırlayacak.
Yöntem'in başrolde yer aldığı oyun, 7 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.
Uzun süre akıl hastanesinde yattıktan sonra oyunculuk mesleğine geri dönmek isteyen bir adamın hikayesini konu alan "Benim Adım Feuerbach", Alman oyun yazarı Tankred Dorst tarafından kaleme alındı.
Türkiye'de ilk olarak 1995 yılında oynanan oyun, 23 yıl aradan sonra geçen yıl tekrar sahnelenmeye başladı.
Türkçeye çevirisi Sema Engin Edinsel tarafından yapılan ve tek perdeden oluşan oyunun yönetmen koltuğunda ise Ayşenil Şamlıoğlu oturuyor.
Dekor tasarımı Gül Emre'ye, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait olan oyunda, Selçuk Yöntem'e, oyuncu Toprak Can Adıgüzel ve Aslı Samat eşlik ediyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi, Selçuk Yöntem, Güncel

Kaynak: AA

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