Selçuk Yöntem'i Dolandıran Kadın Emlakçı, Tutuklu Yargılanacak

Kaynak: DHA

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ünlü oyuncu Selçuk Yöntem'i 350 bin TL dolandırılan emlakçı Yasemin T. ile ilgili polis soruşturması tamamlandı. Yasemin T. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, Yasemin T'nin tutuklu yargılanmasına hükmetti.Mahkemeye bilgi veren polis, Yasemin T.'nin, Selçuk Yöntem'den başka bir kişiyi de dolandırdığını söyledi. Polis'in verdiği bilgiye göre Yasemin T., iki olayda 650 bin TL dolandırıcılık yaptı. Polis, zanlının kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme de, Yasemin T.'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi.OLAY NASIL OLMUŞTUÜnlü oyuncu Yöntem, Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, Yasemin T. adlı emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunmuştu. Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Yasemin T.'ye Girne'de alınacak bir ev için 350 bin TL gönderdiğini ancak evin alınmadığını, paranın da kendisine iade edilmediğini belirtmişti. Yöntem'in suç duyurusu üzerine Yasemin T., Girne'de gözaltına alınmıştı. Yasemin T. tefecilere olan borcu nedeni ile parayı aldığını söylemişti.Yöntem'in olayının patlak vermesinden sonra bir iş insanı da Yasemin T tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurmuştu. - Karahasan