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Selçuk Yöntem'in Aşk-ı Memnu dizisindeki sahnesi yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Adnan karakterini oynayan Selçuk Yöntem'in ayakta dikilirken yaptığı bacak hareketleri sosyal medyada gündem oldu. Yıllar sonra fark edilen sahneye ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.

25.10.2019 09:58

Bir döneme damga vuran ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, yıllar sonra ortaya çıkan sahnesiyle gündem oldu. Dizinin başrol oyuncusu Selçuk Yöntem'in bir sahnede bacaklarıyla yaptığı ilginç hareketler, izleyenleri kahkahaya boğdu.

ÜNLÜ İSİMLER KAHKAHAYA BOĞULDU

Ortaya çıkan sahnede Beren Saat koltukta oturuyor Selçuk Yöntem ise yemeğin hazırlanmasını beklerken bacaklarıyla ilginç hareketler yapıyor. 2010 yılında final yapan dizinin 9 yıl sonra ortaya çıkan sahnesi sosyal medyada en konuşulan videolardan biri oldu. Öte yandan videoyu izleyen Gonca Vuslateri, Bengü, Serra Tokdemir ve Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'ı kahkahaya boğdu.

2 YIL YAYINLANAN DİZİ YILLARA DAMGA VURDU

Efsane dizi Aşk-ı Memnu 2008 yılında ekrana gelmeye başlamış ve 2010 yılında 24 Haziran'da 79. bölümü ile final yapmıştı. İzlenme rekorları kıran dizinin final bölümüne Bihter'in intiharı damga vurmuştu. Yıllardır tekrarları yayınlanan dizinin final bölümü ise her yıl izlenme rekoru kırıyor.

Selçuk Yöntem'in Aşk-ı Memnu dizisindeki sahnesi yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu

Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kanal D, Magazin


YORUMLAR (1)
AVNİ:aslım çokonatım nerdesin
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