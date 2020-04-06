Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Berat Kandili mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Berat Kandili mesajı yayımladı.

06.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:06
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Berat Kandili mesajı
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Berat Kandili mesajı yayımladı.
Pekyatırmacı, mesajında, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında, camilerde toplu ibadet ve dua edilemediği bu günlerde Müslümanların dualarda buluşabileceğini belirtti.
Beratın kelime anlamının bağışlanma, arınma, ceza veya sorumluluktan kurtulma manalarını taşıdığını hatırlatan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:
"Bu salgının tüm dünyadan temizlenmesi için dua ve niyazlarda bulunacağız. Ülkemizde ve dünyada Kovid-19 virüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyoruz. İslam alemi olarak Berat Kandili'nde hem günahlarımızın affı için hem de insanlığın kurtuluşu için Rabbimize dua edeceğiz. Allah dualarımızı kabul eylesin ve bu mübarek Berat Kandili, tüm insanlığın bu salgından kurtuluşuna vesile olsun. Son olarak tüm İslam aleminin ve hemşehrilerimizin Berat Kandili'ni kutluyorum ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Berat Kandili mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Trump’ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray’ı ikiye böldü Haberler
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek
Koronanın merkez üssü ABD’de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı
Fransa’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı Haberler
Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha! Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD uçak gemisi kaptanına bir kötü haber daha!
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Haberler
Kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Türkiye’de Kovid-19’dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor! Haberler
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı hızla artıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

21:41: (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI - Haber 21:40: Elazığ 30'arlı sınıflarda "Canlı Ders" uygulamasına geçti - Haber 21:40: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, velilere seslendi Açıklaması - Haber 21:38: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA Genel Müdürü Kazancı'ya kutlama mesajı - Haber 21:38: Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı Açıklaması - Haber 21:27: Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü - Haber 21:10: Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı - Haber 21:04: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 851 artarak 10 bini aştı - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber 19:51: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi - Haber