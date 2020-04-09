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Selçuklu Belediyesi Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alıyor

Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemlerini genişletmeye devam ediyor.

09.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:34
Selçuklu Belediyesi Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alıyor

Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemlerini genişletmeye devam ediyor.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda ilçe genelindeki kamu kurumlarına tek kullanımlık maske, eldiven ile diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının koyulabileceği ekipmanlar yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, salgınla mücadelede en önemli silahın tedbir olduğuna dikkati çekti.

Alınan tedbirlerin yerinde ve sıklıkla denetlenmeye devam edildiğini vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yayınladığı genelge çerçevesinde kamu kurumlarına tek kullanımlık maske, eldiven ile diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının koyulabileceği ekipmanlar yerleştirmeye hızlı bir şekilde başladık. Toplama ekipmanı bırakılan kamu hizmetlerinin yürütüldüğü binalarda görevli personellere ekipmanın kullanımı, atıkların biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve belediye sistemine teslim edilmesi aşamalarında neler yapılacağı ve nelere dikkat edileceği konusunda bilgilendirmeleri de yaptık."

Kovid-19 salgınının engellemesi için alınacak önlemlere işaret edilen açıklamada, "Ev ve iş yeri kaynaklı tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanarak ağzının sıkıca kapatılması gerekiyor. Atık üzerindeki virüsün hayatta kalma olasılığını en aza indirmek için atık torbalarının, en az 72 saat süreyle diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda bekletilerek belediyemize teslim edilmesi önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Güncel
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