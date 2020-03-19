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Selçuklu Belediyesi, personeline koronavirüs eğitimi verdi

Selçuklu Belediyesi, dünya çapında yayılan ve Türkiye'de de tespit edilen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için personeline bilgilendirme eğitimi verdiğini bildirdi.

19.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:26
Selçuklu Belediyesi, personeline koronavirüs eğitimi verdi
Selçuklu Belediyesi, dünya çapında yayılan ve Türkiye 'de de tespit edilen yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için personeline bilgilendirme eğitimi verdiğini bildirdi.
Selçuklu Belediyesi meclis salonunda düzenlenen eğitimde kurum doktoru Mahmut Alan, personele Kovid-19 hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.
Alan, ülke olarak tedbirlerin azami ölçüde alındığını ve bireysel temizliğin önemli olduğunu belirtti.
Kovid-19'dan korunmak için el yıkamanın önemli olduğunu vurgulayan Alan, şunları kaydetti:
"Ellerimizi en az 20 saniye boyunca yıkayarak dezenfekte etmemiz gerekiyor. Çünkü virüsün bulaşmasında ellerimiz kritik öneme sahip. Ellerimizi yıkama imkanımızın bulunmadığı zamanlarda ise alkol bazlı dezenfektanlar ya da limon kolonyası kullanmalıyız."
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Kaynak: AA

Etiketler : Mahmut Alan, Selçuklu, Türkiye, Güncel

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