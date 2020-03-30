Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Selçuklu Belediyesi sosyal ekranla hayatı eve sığdırıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan sosyal ekran isimli canlı yayın programıyla vatandaşların evinde vakit geçirmesi sağlanıyor.

30.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:20
Selçuklu Belediyesi sosyal ekranla hayatı eve sığdırıyor
Konya 'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan sosyal ekran isimli canlı yayın programıyla vatandaşların evinde vakit geçirmesi sağlanıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal ekran etkinlikleri korona virüs ile mücadele kapsamında insanların evinde vakit geçirmesini sağlıyor. Virüsün yayılmaması için herkesin kendini izole etmesi kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, Selçuklu Belediyesi tarafından #evdehayatvar sloganıyla hazırlanan programlarla evinde farklı etkinlikleri izleyebiliyor. Klinik Psikolog Esra Coşkun'un sunumuyla yapılan programda Covid-19 virüsü hakkında yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra sanatçılara yapılan canlı bağlantılarla Selçuklu Belediyesi konseri halkın ayağına getiriyor. Etkinlikler kapsamında önümüzdeki günlerde çocuklara yönelik eğitici programlar ve bilgi yarışmaları da düzenlenecek.

"Tüm hemşehrilerimizi sosyal ekranı izlemeye davet ediyorum"

Sağlık açısından insanların evinde kalması gerektiğini bu anlamda da Belediye olarak taşın altına ellerini koyduklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Henüz kesin bir tedavisi tam anlamıyla olmayan bu virüsten kurtulmanın en etkili yolu evde kalmaktır. Bu virüsün vücuda girmemesi için hemşehrilerimiz bu süreci evde geçirmeleri en iyi yol olarak göstermiştir. Hemşehrilerimizin bu süreçte evde kalmalarını sağlamak, hayatı eve sığdırmak için biz de belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal ekranımızla da hemşehrilerimizin evde geçirdikleri zamanı değerlendirmelerini sağlıyoruz. Sağlık bilgilendirmelerinin yanında hemşehrilerimize evlerinde konser heyecanı da yaşatıyoruz. İnşallah bu zor süreç sona erdikten sonra da hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bire bir görüşmelerle onların sorunlarını çözmeye çalışacağız ancak şu süreçte tüm hemşehrilerimizi zaruri olmadıkça evde kalmaya ve sosyal ekranı izlemeye davet ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Selçuklu, Konya, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Selçuklu Belediyesi sosyal ekranla hayatı eve sığdırıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu Haberler
Korona tedbirlerini hiçe sayıp parti yapanlara verilen ceza belli oldu
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti

Son Dakika Güncel Haberleri

17:08: Gökçeada'ya girişlerde yolcuların ateşi ölçülüyor - Haber 17:08: Kuzey Makedonya'nın bayrağı NATO'da göndere çekildi - Haber 17:07: Başkan Kılıç'tan semt pazarında "sosyal mesafe" uyarısı - Haber 17:07: Vali Erin'den PTT İşlemlerinde sıralı sistem uyarısı - Haber 17:06: Gazze'de koronavirüs tedbirleri - Haber 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Haber 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 16:05: İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı - Haber 15:21: Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi - Haber