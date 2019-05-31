Selçuklu Belediyesi tüm birimleriyle bayrama hazır

Kaynak: İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, sorunsuz bir bayram için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının sonunda bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Huzurun ve hoşgörünün başkenti Konya'da Ramazan ayını kardeşlik ve beraberlik duyguları içerisinde geçirdik. Ramazan Ayı'nın hepimizde güçlendirdiği manevi anlayış sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmanın sevincini, iftar sofralarını paylaşmanın mutluluğunu, bizi birbirimize yakınlaştıran sevgi, dostluk ve kardeşlik gibi bağları daha güçlü duygularla yaşadık" dedi.Ramazan ayında genelde Konya'nın özelikle de Selçuklu'nun manevi bir atmosfere büründüğünü belirten Başkan Pekyatırmacı, "Ramazan ayında yaptığımız Teravih ve Cuma Buluşmaları ile hemşehrilerimiz ile iç içe olmaya, rahmet ayı Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşamaya gayret gösterdik. Bu buluşmalarda ayrıca hemşehrilerimizin fikirlerinden istifade ettik, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik. Yaptığımız iftarlarla toplumun farklı kesimlerinden hemşehrilerimizle bir araya geldik ve sevgi bağlarımızı kuvvetlendirdik. Ramazan Ayı'nın rahmet ve bereketini bizlere dolu dolu yaşatan Allah'a şükürler olsun. Ramazan Bayramında uzun süredir görmediğimiz akrabalarımızı, eş ve dostlarımızı, yaşlılarımızı ve düşkünlerimizi ziyaret etmeli ve gönüllerini almak için bu günleri bir fırsat bilmeliyiz ayrıca dargınların barışmasına vesile kılmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik eder, bayramın şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.Bayram boyunca nöbetçi ekipler görev yapacakSelçuklu Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca nöbetçi ekiplerin görevi başında olacağını açıkladı. Zabıta Müdürlüğü, gıda satış yerlerini bayram süresince denetleyecek, Çevre Koruma-Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler ilçenin temiz kalmasını sağlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü bayram boyunca olabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla Acil Müdahale Ekibini hazır tutacak. Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Çiçek Bahçesi ve Sille Baraj Parkı, bayramın ikinci gününden itibaren kapılarını ziyaretçilerine açacak. Vatandaşların bayram süresince Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefona istek ve şikayetlerini görevlilere iletebilecekleri belirtildi. - KONYA