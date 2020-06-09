Selçuklu Belediyesi yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Haziran ayı meclis toplantısıda, yatırım ve planlamaların yeni normal sisteme entegre edilerek kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Selçuklu Belediyesi yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor
09.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:40
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Haziran ayı meclis toplantısıda, yatırım ve planlamaların yeni normal sisteme entegre edilerek kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Selçuklu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirildi. 26 gündem maddesiyle toplanan mecliste konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, COVİD-19 salgını süresince Selçuklu Belediyesinin tüm tedbirleri hassasiyetle uygulayarak hiçbir yatırımını ve çalışmasını ara vermeden sürdürdüğünü ifade etti.

"Çok şükür hiçbir hizmetimizde aksama olmadı"

Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisinde pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Salgın süresince belediye hizmetlerimizde çok şükür hiçbir aksama olmadı tüm tedbirlere riayet ederek hemşehrilerimizin konforu için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Başta çevre koruma,sağlık, sosyal destek, halkla ilişkiler,zabıta ve basın müdürlüklerimiz olmak üzere hakikaten çok özverili bir çalışma yürütüldü. İl ölçeğinde de Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve merkez ilçe belediyelerimizle çok büyük bir koordinasyon ve işbirliğiyle bu çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu süreç içerisinde mutlaka yatırım anlamında planlamasını yaptığımız bazı işleri zorunlu olarak ertelemek durumunda kaldık. Ertelenen bu planlamalarımızı yeni normal sürece entegre ederek sürdüreceğiz" dedi.

"Yeni normale riayet ederek tesislerimiz hizmete başladı"

Yeni normalin eski günler gibi algılanmaması gerektiğine dikkati çeken Başkan Pekyatırmacı, "Tüm dünya ve ülke olarak zor zamanlar yaşıyoruz ama ülke olarak başta sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlar kurulu üyelerimizle süreci çok iyi yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Tüm milletimiz bu süreç içerisinde üzerine düşeni en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olmuştur bunun sonucu olarak da ülkemizde yeni normalin kapısını açmıştır. Bu kapsamda biz de kurumsal olarak gereken tedbirleri alıyoruz başta süreç içerisinde kapattığımız tesislerimizin yeniden açılması ve bu tesislerimizde yeni normal durumuna göre alınacak tedbir ve uygulamaların belirlenmesi noktasında arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisindeler. Parklarımız, sosyal tesislerimiz, kütüphanelerimiz yeni normal süreç içerisinde belirli kısıtlamalarla faaliyetlerin başladılar. Bu durum her şey eskisi gibi olacak anlamına gelmiyor mutlaka bütün tesislerimizde, işletmelerimizde tüm tedbirlere azami derecede dikkat ederek gerekli hijyen şartları sağlanacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz bu şartlarda uygulamalarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Konya, Güncel, Haber

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