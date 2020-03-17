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Selçuklu Belediyesinden e-belediye çağrısı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, koronavirüs mücadelesi kapsamında vatandaşların belediye binasındaki işlemlerini e-belediye üzerinden yapmaları çağrısında bulundu.

17.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:13
Selçuklu Belediyesinden e-belediye çağrısı

Konya 'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, koronavirüs mücadelesi kapsamında vatandaşların belediye binasındaki işlemlerini e-belediye üzerinden yapmaları çağrısında bulundu.


Selçuklu Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların e-belediye hizmetlerini kullanmaları, talep ve şikayetleri ise 444 99 19 numaralı telefon hattına yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Selçuklu'da ikamet eden vatandaşlar belediye binasına gelmeden evlerinde bilgisayar ya da mobilden www.selcuklu.bel.tr adresine girerek e-doğrudan temin, e-çap, e-eksper, EPKAS gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. E-beyanname için ilgili müdürlüklere verilecek tapu fotokopisi, dilekçe ve kimlik fotokopisi belgeleri de belediye@selcuklu.bel.tr e-posta adresine gönderilerek işlemler yine online yapılabiliyor. Belediyeye yapılacak Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergileri ödemeleri e-belediye üzerinden hızlı ödeme olarak gerçekleştirilebilecek. Talepler ve şikayetler ise Belediyeye ait 444 99 19 numaralı telefon hattından alınabiliyor.


"Vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırıyoruz"


Virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara zaruri olmadıkça dışarı çıkmamaları noktasında uyarılarda bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sağlık Bakanlığımızın koronavirüs için aldığı önlemler kapsamında biz de belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız dezenfekte çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızın belediyedeki işlemlerini de kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımız belediyedeki işlemlerini belediye binasına gelmeden e-belediye portalı ile yapabilirler. Bu işlemleri belediye binasına gelmeden evinden halleden hemşehrilerimiz virüsten de korunmuş olacak. Biz belediye olarak virüsle savaş kapsamında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Selçuklu, Konya, Güncel

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