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Selçuklu Belediyesinden pazarda sosyal mesafe denetimi

Selçuklu Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında semt pazarlarında sosyal mesafe denetimi yaptı.

14.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:58
Selçuklu Belediyesinden pazarda sosyal mesafe denetimi
Selçuklu Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında semt pazarlarında sosyal mesafe denetimi yaptı.
Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin, pazar yerlerinde incelemelerde bulunarak, sosyal mesafeye uymayan pazarcılara ve vatandaşa uyarılarda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kovid-19'dan korunmada en iyi yöntemin virüse yakalanmamak olduğunun altını çizdi.
Kovid-19'dan korunmada, sosyal mesafenin korunması, eldiven ve maske kullanımı gibi tedbirlerin önem taşıdığını vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:
"Hemşehrilerimizin sağlığı için biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Pazar yerlerinde yaptığımız dezenfekte çalışmalarının yanı sıra denetimlerle de vatandaşlarımızı ve esnafımızı uyarıyoruz. Hemşehrilerimizden ricam bizim uyarılarımıza maruz kalmadan önlemlerini alsınlar ve kendilerini bu virüsten korusunlar. İnşallah bu virüs belası ülkemizden gittikten sonra sahada hemşehrilerimizle bir araya geleceğimiz günleri özlemle bekliyorum. O günleri görmek adına hepimiz sağlığımıza dikkat etmeliyiz."
Açıklamada, zabıta ekiplerinin kapalı ve açık pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlerle ilgili, "Ekipler, sosyal mesafenin yanı sıra eldiven ve maskesi bulunmayan pazarcılara uyarılarda bulundu, vatandaşlara da sebze ve meyvelere ellerini dokunmadan esnafın vermesi konusunda hatırlatma yaptı. Zabıta ekipleri, pazar yerlerindeki denetimlerini süreç boyunca sürdürecek. Ayrıca Pazar yerlerinin girişine konulan el dezenfektanlarıyla da vatandaşlar pazara girmeden ellerini dezenfekte etti." bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuklu, Zabıta, Güncel
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