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Selçuklu'da 5 yaşındaki Ravza'ya doğum günü sürprizi

Selçuklu'da 5 yaşındaki Ravza'ya doğum günü sürprizi Konya'da, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan 5 yaşındaki kız çocuğuna kapısına giden görevliler doğum günü sürprizi yaptı.

13.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:37
Selçuklu 'da 5 yaşındaki Ravza'ya doğum günü sürprizi
KONYA - Konya 'da, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan 5 yaşındaki kız çocuğuna kapısına giden görevliler doğum günü sürprizi yaptı.
İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirmesi nedeniyle ailesinin hediye alamadığı 5 yaşındaki Ravza Çolak'a Selçuklu Belediyesi görevlilerince doğum günü pastası götürüldü.
Baba Adem Çolak'ın yardım istemesi üzerine harekete geçen Selçuklu Belediyesi ekipleri pasta alarak üzerine 'İyiki doğdun Ravza' yazdı. Verilen adrese giden görevliler doğum günü pastası ile Ravza'ya sürpriz yaptı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan çocuk alkışlar eşliğinde yanan mumları söndürerek teşekkür etti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı adına çocuk ve ailesine de çeşitli hediyeler verildi.
"Bütün talepler değerlendiriliyor"
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan 'Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gelen bütün talepleri değerlendirdiğini söyledi. Hafta sonu yasak nedeniyle sokağa çıkamayan ailenin kızlarına doğum günü hediyesi alamadığını dile getirmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nun anlık acil talepleri yerine getirdikten sonra artan zamanda doğum günü sürprizi yaptığını kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "Bu günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımızdan kuşkumuz yok. İlçemizde bizlere ulaşan bütün talepleri inceleyip en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Ravza'nın doğum günü olması nedeniyle ona bir sürpriz hazırladık. Bugünler de geçecek ve çocuklarımızın neşeli cıvıltıları sokaklarımızda yeniden çınlayacak" dedi. Selçuklu’da 5 yaşındaki Ravza’ya doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Selçuklu, Konya, Yerel
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