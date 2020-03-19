Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Selçuklu'da kar mesaisi - Güncel

Selçuklu'da kar mesaisi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi acil müdahale ekipleri, son günlerde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle özellikle dış mahallelerde kar yağışı sonrası yol açma çalışmaları ile birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı önceden önlem alarak çalışmalarını...

19.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:53
Selçuklu'da kar mesaisi
Konya 'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi acil müdahale ekipleri, son günlerde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle özellikle dış mahallelerde kar yağışı sonrası yol açma çalışmaları ile birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı önceden önlem alarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kış şartlarının kendini gösterdiği ve yer yer kar yağışlarının olduğu Selçuklu'da belediye ekipleri oluşabilecek olumsuz durumlar için önlem alarak çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri Selçuklu'nun yoğun kar yağışı alan Kaleköy, Tepekent, Sızma ve Karaömeler mahallelerine anında müdahale ederek ulaşımda aksaklığa yer vermedi. Sorun yaşamamak için tüm tedbirleri önceden alan Selçuklu Belediyesi, oluşacak kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı ilçeye bağlı 72 mahalle de 68 araç ve 250 personelle görev yapacak.

Fen işleri Müdürlüğü personelinin kış boyunca sürdüreceği karla mücadele çalışmalarına Çevre Koruma ve Kontrol ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek verecek. Selçuklu Belediyesi, çalışmalarını gelen talepler doğrultusunda koordinasyonlu bir şekilde titizlikle sürdürmeye devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Selçuklu, Konya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Güncel
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Güncel
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading