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Selçuklu'da pazar alanları dezenfekte edildi

Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı ilçede bulunan semt pazarlarında dezenfekte çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.

26.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:20
Selçuklu'da pazar alanları dezenfekte edildi
Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı ilçede bulunan semt pazarlarında dezenfekte çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, semt pazarlarının belediye ekiplerince pazar kurulmadan bir gün önce yıkandığı ve daha sonra özel solüsyonla ilaçlandığı belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu kullanım alanlarındaki çalışmaların ayrı bir titizlikle yapıldığını vurguladı.
Kovid-19 mücadelesi kapsamında resmi dairelerin, okulların, çöp konteynerlerinin, sosyal tesisler ve toplu kullanım alanlarının düzenli olarak dezenfekte edilmeye devam edeceğinin altını çizen Pekyatırmacı, şunları kaydetti:
"Bizler belediye olarak bu salgın sebebiyle önlemlerimizi çok önceden almıştık ve gerekli uygulamaları yapmaya da devam ediyoruz. Tüm bu tedbirler vatandaşlarımızın bize destek olmasıyla daha çok işe yarayacaktır çünkü bu virüsü topyekün mücadeleyle yeneceğiz. Bizler önlemlerimizi almaya devam edeceğiz, hemşehrilerimiz de zorunlu olmadıkça evlerinde kalarak tehlikeden korunacaklar. Allah'ın yardımıyla mücadelemiz başarıya ulaşacaktır. Unutmamak gerekiyor ki, alacağımız her tedbir virüslerden daha etkili ve güçlüdür."
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Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Güncel

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